Biocad начала поставки «Спутника V» для вакцинации в России

Биотехнологическая компания Biocad начала поставки вакцины от COVID-19 в центр им. Гамалеи для вакцинации в России.

«Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в центр им. Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране», — цитирует газета «Известия» представителя компании.

По словам гендиректора Дмитрия Морозова, решение о производстве «Спутника V» на мощностях Biocad было принято ещё в начале сентября.

Он отметил, что в проектах по вакцинам задействовано более 400 сотрудников компании.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Певец и композитор Пётр Налич в беседе с НСН предложил не разделять вакцины по стране производства и идеологии.