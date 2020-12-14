В гражданский оборот поступило порядка 320 000 доз вакцины «Спутник V»

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Я хотел бы уточнить, что на вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины. Сколько за сегодняшний день ею провакцинировано, трудно сказать», — цитирует его ТАСС.

Наряду с этим он выразил уверенность, что на «завтрашний — послезавтрашний день она вся будет уже применена по назначению».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал динамику производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».