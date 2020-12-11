Мантуров оценил динамику производства «Спутника V»

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал динамику производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Мантуров оценил динамику производства «Спутника V»
  • Reuters

«Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь по производству и по вводу в гражданский оборот, — будет результат даже лучше по концу месяца», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ведомстве исходят из того, что набранный компаниями темп по масштабированию производства будет наблюдаться и в следующем году.

«Поэтому рассчитываем, что те планы, которые были у Министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения, — они будут даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось», — добавил он.

Ранее Мантуров рассказал о ситуации с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы.

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