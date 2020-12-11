Мантуров оценил динамику производства «Спутника V»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал динамику производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Наши производители взятые на себя обязательства выполняют. Даже могу сказать более оптимистично: те графики, которые мы давали на декабрь по производству и по вводу в гражданский оборот, — будет результат даже лучше по концу месяца», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ведомстве исходят из того, что набранный компаниями темп по масштабированию производства будет наблюдаться и в следующем году.

«Поэтому рассчитываем, что те планы, которые были у Министерства здравоохранения с точки зрения вакцинации населения, — они будут даже в более короткие сроки, чем изначально планировалось», — добавил он.

Ранее Мантуров рассказал о ситуации с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы.