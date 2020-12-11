Мантуров рассказал о поставках вакцины «Спутник V» в регионы

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о ситуации с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы.
Мантуров рассказал о поставках вакцины «Спутник V» в регионы
  • РИА Новости

По его словам, вакцина уже поступила во все субъекты, кроме Магадана и Чукотки.

«Во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух — это Магадан и Чукотка. Магадан — доставка будет в воскресенье, и на Чукотку это будет сделано в понедельник с учётом логистики — самолёт при этом будет вылетать в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.

Ранее секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.

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