Власти Москвы оценили сроки возможной победы над пандемией

Победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо концу весны за счёт вакцинации. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном».

«Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине — концу весны, мы можем ожидать или надеяться на определённую победу», — цитирует ТАСС Ракову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что возвращение к нормальной жизни на фоне пандемии возможно в случае массовой вакцинации.

В настоящее время в Москве вакцинация от COVID-19 доступна для работников медицины, культуры, городских социальных служб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг.

Кроме того, вакцинацию могут пройти сотрудники транспорта и СМИ.