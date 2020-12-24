Собянин заявил, что Москва справится с эпидемией коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что столица справится с пандемией.

«Не надо впадать в уныние, Москва справлялась и не с такими сложностями, справимся и с этой, будет и на нашей улице праздник, настоящий праздник», — заявил Собянин.

Он отметил, что Москва «будет ещё сильнее после невзгод», которые пережили в городе.

Также Собянин отметил, что столица справилась с работой во время пандемии «далеко не хуже, чем самые развитые мегаполисы мира».

«Если бы не было такой командной, слаженной работы, я убеждён, что мы бы не справились с этим», — заявил мэр.

Ранее Собянин заявил, что с понедельника, 28 декабря, в столице открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей города.