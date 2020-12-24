Учёный оценил вероятность наличия нового типа COVID-19 в России

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В России пока не обнаружен новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, но исключить его наличие в стране нельзя. Об этом заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Учёный оценил вероятность наличия нового типа COVID-19 в России
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«В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия нового типа коронавируса, как в Британии. — RT) исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя», — приводит РИА Новости слова Базыкина.

Он уточнил, что мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено. 

«Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус... Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — добавил профессор.

Базыкин отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию вируса.

К тому же учёный подчеркнул, что последующие мутации коронавируса могут вызвать более тяжёлые для человека последствия, но пока таких штаммов не зафиксировано.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее в Великобритании заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, завезённого из Южно-Африканской Республики.

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