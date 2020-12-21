«Ситуация тщательно изучается»: Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на фоне COVID-19

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией после появления данных о распространении нового штамма коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Ограничение вступает в силу с полуночи 22 декабря и будет действовать неделю. Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что мутации «ожидаемы для вирусов» и почти не влияют на клиническую картину. В ведомстве добавили, что в субъектах России организован регулярный отбор материала у пациентов с COVID-19.

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Ограничение вступает в силу с полуночи 22 декабря и будет действовать неделю.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Напомним, 14 декабря глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что местные учёные выявили новую разновидность коронавируса, которая, по предварительным данным, может иметь более высокую скорость распространения. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти подтвердил, что новый штамм может распространяться быстрее, чем изначальный SARS CoV-2. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что обнаруженная мутация вируса может распространяться на 70% быстрее, чем первоначальный его вариант.

После этого ряд европейских государств объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании. Так, об ограничении транспортного сообщения с Соединённым Королевством заявили Нидерланды, Франция, Германия, Италия, Австрия, Швейцария и другие. Срок запрета полётов в этих странах различается: где-то он действует до конца года, где-то авиасообщение приостановлено на неопределённый срок.

Reuters

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее обратил внимание, что в Кремле внимательно следят за сведениями о мутации коронавируса в Соединённом Королевстве, и подчеркнул, что решение по вопросу авиасообщения должен принимать правительственный штаб.

Между тем Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором подчеркнул, что выявленные мутации вируса почти не влияют на клиническую картину. В ведомстве напомнили, что мутации «ожидаемы для вирусов» и чаще всего являются просто «нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».

«Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций ещё предстоит полностью определить», — уточнили в ведомстве.

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Там добавили, что в субъектах России был организован регулярный отбор материала у больных COVID-19. Образцы направляются в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», который, как отмечается, имеет «большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов».

Комментируя данные о новой разновидности SARS-CoV-2, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович напомнила, что пока нет какой-либо информации, подтверждающей влияние появившегося штамма на рост смертности или более тяжёлое течение заболевания. ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски завоза этой инфекции, после чего принимать решение по вопросам авиасообщения, добавила Вуйнович.

«Всемирная организация здравоохранения на этот момент не рекомендовала какие-то сроки или что-то другое (относительно границ и авиасообщения. — RT), но рекомендовала сделать анализ риска завоза и на основании этого принять своё индивидуальное национальное решение», — рассказала представитель организации в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в ВОЗ сообщили, что находятся в постоянном контакте с британскими властями и получают от них актуальную информацию по ситуации. В организации пообещали информировать общественность по мере поступления сведений о характеристиках данной разновидности вируса и возможных последствиях.

Тем временем стало известно, что новая разновидность коронавируса, помимо Великобритании, была зафиксирована в других странах Европы. В частности, голландские специалисты установили одного человека в Нидерландах с типом коронавируса, схожим с британским. Вице-премьер, министр здравоохранения страны Хуго де Йонге сообщил, что власти изучают, с кем этот человек находился в контакте.

20 декабря первый случай инфицирования новой вариацией коронавируса был выявлен в Италии.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран также не исключил распространения новой мутировавшей формы коронавируса на территории республики.