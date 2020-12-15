«Очень важный этап в борьбе с COVID-19»: вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала по всей России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что прививку сделали уже 28,5 тысячи человек. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал начало вакцинации важным этапом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и потребовал обеспечить ритмичные поставки препарата в регионы.

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала по всей России. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что перед началом масштабных поставок были проведены пробные, для отработки всей логистической цепочки.

«Вакцина во все регионы РФ доставлена и вакцинация начата во всех регионах», — подтвердил он.

По словам Мурашко, регистр вакцинированных от коронавируса граждан, который ведёт Минздрав, содержит уже 28,5 тысяч человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании отметил, что власти должны обеспечить как ритмичные поставки вакцины в регионы, так и её оперативное распределение внутри субъектов. Глава кабмина добавил, что Минздрав составил план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца, и подчеркнул, что эта работа должна идти без сбоев.

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, начали масштабную вакцинацию граждан по всей стране. Чтобы провести её эффективно, разработан график поставки препарата в регионы», — заявил премьер.

Производители вакцины должны еженедельно направлять информацию об остатках препарата Минздраву, после чего в течение двух дней ведомство распределит его по регионам в зависимости от потребности.

Помимо этого, Мишустин сообщил о продлении выдачи бесплатных лекарств для проходящих лечение на дому россиян, у которых выявлен COVID-19. На эти цели регионам будет дополнительно направлено почти 2,8 млрд рублей.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на стабилизацию показателя выявляемости коронавируса за последнюю неделю: по её словам, ежесуточно он составлял 18,2 случая на 100 тыс. человек.

За минувшие 24 часа в России зарегистрированы 26 689 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время от заболевания вылечились 24 813 человек, 577 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (5418), Санкт-Петербурге (3765) и Московской области (1392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев COVID-19. За весь период выписано по выздоровлению 2 149 610 пациентов, 47 968 человек умерли.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране с начала пандемии было проведено более 83,4 млн лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в Москве за день госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 419 человек.

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице сервиса для оценки степени поражения лёгких, получившего название «КТ-калькулятор». Как пояснил градоначальник, для создания нейронной сети данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией были сопоставлены с результатами КТ этих же людей.

«И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», — рассказал Собянин в своём блоге.

Если калькулятор предполагает лёгкую форму пневмонии, пациент может отказаться от проведения компьютерной томографии, в других же случаях может потребоваться его немедленная госпитализация, КТ-диагностика и интенсивное лечение.

С начала марта, напомнил мэр, столичные медики вылечили более 500 тыс. человек. Их электронные истории болезни представляют собой огромный объём данных, на основе которых с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения могут быть созданы «полезные инновации для спасения жизни людей».

«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов — ct.emias.mos.ru. Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе», — пояснил Собянин.

© РИА Новости / Алексей Майшев

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, говоря в эфире «Первого канала» о ситуации с соблюдением ограничительных мер, рассказал, что нарушают их приблизительно 10% московских предприятий. «Злостных» нарушителей норм безопасности в городе, по словам Данчикова, единицы. При этом он отметил, что опубликованные в социальных сетях фото или видео нарушений могут быть началом для административного расследования.

«Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — рассказал он.

На сегодняшний день в Москве в целях борьбы с распространением коронавируса кафе, барам, ресторанам и ночным клубам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей либо приостановка деятельности.

В столице также обязательными являются соблюдение масочного режима в общественных местах, самоизоляция для граждан с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Предприятия города должны оставить на удалённой работе 30% своих сотрудников, в дистанционном режиме обучаются средние и старшие школьники. В Москве сохраняется запрет на проведение культурных, развлекательных и иных мероприятий с участием зрителей.