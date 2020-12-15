«Очень важный этап в борьбе с COVID-19»: вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

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Наталия Сергиевская
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала по всей России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что прививку сделали уже 28,5 тысячи человек. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал начало вакцинации важным этапом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и потребовал обеспечить ритмичные поставки препарата в регионы.
«Очень важный этап в борьбе с COVID-19»: вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
  • © REUTERS/Anton Vaganov

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала по всей России. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что перед началом масштабных поставок были проведены пробные, для отработки всей логистической цепочки.

«Вакцина во все регионы РФ доставлена и вакцинация начата во всех регионах», — подтвердил он.

По словам Мурашко, регистр вакцинированных от коронавируса граждан, который ведёт Минздрав, содержит уже 28,5 тысяч человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании отметил, что власти должны обеспечить как ритмичные поставки вакцины в регионы, так и её оперативное распределение внутри субъектов. Глава кабмина добавил, что Минздрав составил план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца, и подчеркнул, что эта работа должна идти без сбоев.

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, начали масштабную вакцинацию граждан по всей стране. Чтобы провести её эффективно, разработан график поставки препарата в регионы», — заявил премьер.

Производители вакцины должны еженедельно направлять информацию об остатках препарата Минздраву, после чего в течение двух дней ведомство распределит его по регионам в зависимости от потребности.

Помимо этого, Мишустин сообщил о продлении выдачи бесплатных лекарств для проходящих лечение на дому россиян, у которых выявлен COVID-19. На эти цели регионам будет дополнительно направлено почти 2,8 млрд рублей.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на стабилизацию показателя выявляемости коронавируса за последнюю неделю: по её словам, ежесуточно он составлял 18,2 случая на 100 тыс. человек.

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За минувшие 24 часа в России зарегистрированы 26 689 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время от заболевания вылечились 24 813 человек, 577 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (5418), Санкт-Петербурге (3765) и Московской области (1392). 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев COVID-19. За весь период выписано по выздоровлению 2 149 610 пациентов, 47 968 человек умерли.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране с начала пандемии было проведено более 83,4 млн лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в Москве за день госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 419 человек.

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице сервиса для оценки степени поражения лёгких, получившего название «КТ-калькулятор». Как пояснил градоначальник, для создания нейронной сети данные анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией были сопоставлены с результатами КТ этих же людей.

«И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», — рассказал Собянин в своём блоге.

Если калькулятор предполагает лёгкую форму пневмонии, пациент может отказаться от проведения компьютерной томографии, в других же случаях может потребоваться его немедленная госпитализация, КТ-диагностика и интенсивное лечение.

С начала марта, напомнил мэр, столичные медики вылечили более 500 тыс. человек. Их электронные истории болезни представляют собой огромный объём данных, на основе которых с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения могут быть созданы «полезные инновации для спасения жизни людей».

«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов — ct.emias.mos.ru. Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе», — пояснил Собянин.

  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, говоря в эфире «Первого канала» о ситуации с соблюдением ограничительных мер, рассказал, что нарушают их приблизительно 10% московских предприятий. «Злостных» нарушителей норм безопасности в городе, по словам Данчикова, единицы. При этом он отметил, что опубликованные в социальных сетях фото или видео нарушений могут быть началом для административного расследования.

«Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — рассказал он.

На сегодняшний день в Москве в целях борьбы с распространением коронавируса кафе, барам, ресторанам и ночным клубам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей либо приостановка деятельности.

В столице также обязательными являются соблюдение масочного режима в общественных местах, самоизоляция для граждан с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Предприятия города должны оставить на удалённой работе 30% своих сотрудников, в дистанционном режиме обучаются средние и старшие школьники. В Москве сохраняется запрет на проведение культурных, развлекательных и иных мероприятий с участием зрителей.

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