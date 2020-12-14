«Поручение президента выполнено»: в Минздраве сообщили о доставке вакцины от COVID-19 во все регионы России

Вакцина против коронавирусной инфекции доставлена во все регионы России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Тем временем в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для работников центров госуслуг, а также горожан, занятых в сфере культуры и торговли. Также электронная запись для желающих сделать прививку началась в Подмосковье. В России за последние сутки выявлено 27 328 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вакцина против коронавирусной инфекции доставлена во все регионы России. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Поручение президента выполнено. Партии для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России», — приводит его слова РИА Новости.

Тем временем заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в столице в понедельник стартовала запись на вакцинацию против COVID-19 для работников центров госуслуг, а также горожан, занятых в сфере культуры, торговли и услуг.

«По-прежнему записаться и сделать прививку от COVID-19 могут сотрудники городских образовательных и медицинских организаций вне зависимости от формы собственности, а также работники городских социальных служб. Постепенно мы будем и дальше расширять круг лиц, имеющих право на прививку от коронавируса, пока она не станет доступна всем жителям столицы», — приводит слова вице-мэра столичный оперштаб.

Также с понедельника открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова уточнила, что в области развёрнуто 92 прививочных пункта.

«С понедельника, с сегодняшнего дня, будет открыто электронное расписание в кабинеты вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19. К нам поступило до прошлой субботы 7044 дозы вакцины, они все использованы на текущий момент»,— добавила она.

Прививать соцработников и педагогов также начали в Магаданской области. В регион доставлено 200 доз вакцины «Спутник V», ещё одна партия прибудет в ближайшее время.

В свою очередь, завлабораторией Центра имени Гамалеи Елена Бурцева напомнила, что перед тем, как делать прививку от коронавируса, человеку нужно сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител.

«Лучше всего сделать это за сутки до процедуры», — пояснила специалист URA.RU.

Она также рекомендовала не контактировать с больными инфекцией на протяжении двух недель, уточнив, что желающий сделать прививку должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.

Специалист по социальной медицине ОАЭ Сэйф Дарвиш в разговоре с RT Arabic рассказал подробности об испытаниях в стране российской вакцины «Спутник V».

«Результаты первого и второго этапов испытаний российской вакцины были очень многообещающими, и они были обнародованы во многих медицинских журналах, таких как The Lancet. В руководстве Минздрава ОАЭ внимательно следили за этими впечатляющими результатами. Надеемся, что и третий этап, в котором примут участие более 500 человек старше 18 лет, не болевших ранее COVID-19 и у которых за последние 14 дней не наблюдались какие-либо симптомы заболеваний органов дыхания, будут участвовать в испытаниях в течение 180 дней, и за этот период их состояние будет под постоянным контролем», — отметил эксперт.

РИА Новости

© Павел Бедняков

В России за последние сутки выявлено 27 328 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время от заболевания вылечились 18 562 человека, 450 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (5874), Санкт-Петербурге (3771) и Московской области (1484).

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что российские медики провели более 83 млн тестов на выявление COVID-19, в том числе 463 тыс. исследований за минувшие сутки. По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются более 568 тыс. человек.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в Москве были госпитализированы 1370 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 449 человек.

Общее число зафиксированных в России случаев коронавирусной инфекции достигло 2 681 256, за всё время выздоровели 2 124 797 пациентов, 47 391 человек скончался.

Как сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы, с начала пандемии в городе было проведено почти 355 тыс. КТ-исследований для пациентов с подозрением на COVID-19.

«Ещё весной на базе городских поликлиник были организованы амбулаторные КТ-центры. Это было сделано по предложению клинического комитета и позволило ускорить диагностику и снизить нагрузку на отделения стационаров, если по результатам обследования пациенту требуется госпитализация», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.