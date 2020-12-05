Для врачей, учителей и работников соцслужб: в Москве началась вакцинация представителей групп риска от COVID-19

С 5 декабря в поликлиниках Москвы начинают работу прививочные пункты, в которых будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Накануне была открыта электронная запись, которой могли воспользоваться представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. Только за первые пять часов на прививку вакциной от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировались 5 тыс. человек. В дальнейшем, по мере поступления препарата в медучреждения, вакцинация станет доступной для других категорий жителей столицы.

В субботу, 5 декабря, в Москве начали свою работу 70 прививочных пунктов, организованных на базе городских поликлиник. Ежедневно с 08:00 до 20:00 в них будет проводиться вакцинирование от коронавирусной инфекции.

На данный момент записаться на прививку вакциной «Спутник V» могут лишь представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике. Как отметила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, речь идёт не только о врачах и педагогах, но и о санитарах в больницах, сотрудниках школ, соцработниках. Также планируется увеличить число прививочных кабинетов.

«Мы открыли 70 центров вакцинации, очень надеемся, что вакцины с каждым днём в Москву будет поступать всё больше и больше, и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 центров вакцинации в Москве и дальше будем увеличивать их количество», — сказала она в эфире телеканала «Москва 24».

Согласно данным официального сайта мэра столицы, по мере поступления вакцины «Спутник V» в медучреждения список категорий граждан, для которых станет доступна запись на вакцинацию, будет расширен. Позднее прививка от COVID-19 будет доступна всем жителям Москвы.

При прохождении процедуры вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли.

Отмечается, что желающие сделать прививку не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ как минимум за две недели до вакцинации. Также должно пройти не менее 30 дней с момента последней прививки, например от гриппа.

Reuters

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Электронная запись была открыта на портале mos.ru с 4 декабря. Жителям столицы необходимо в каталоге услуг перейти к сервису «Запись к врачу», после чего в списке специальностей выбрать «Вакцинация от COVID-19».

Записаться нужно исключительно на прививку первым компонентом препарата, тогда как на вторую вакцинацию запись произведёт врач. При этом за сутки до повторного похода в поликлинику гражданам придёт смс-сообщение с напоминанием (дата, время и место проведения вакцинации).

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Отмечается, что на процедуру вакцинации «Спутником V» надо выделить не менее часа. Около 10 минут потребуется на осмотр врачом, ещё примерно 15 минут займёт подготовка препарата, примерно 30 минут потребуется для наблюдения за пациентом после прививки и поствакцинальный осмотр. При этом прошедшие вакцинирование получат подтверждающий это сертификат с отметками о двух прививках.

Разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи — «Спутник V» — состоит из двух компонентов для выработки надёжного иммунного ответа, поэтому вакцинация проводится дважды (повторно через 21 день).

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге, только за первые пять часов после запуска онлайн-записи на вакцинацию зарегистрировались 5 тыс. москвичей.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записались 5 тыс. человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — написал градоначальник.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что полноценный иммунный ответ на вакцину формируется в течение 42 дней. Она пояснила, что в течение этого времени необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть коронавирусом, в частности соблюдать масочный режим и режим гигиены, социальную дистанцию, а также ограничить приём алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему.

Вице-премьер также отметила, что обе российские вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — в ходе пострегистрационных клинических исследований показывают высокую эффективность и безопасность.

По её словам, на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины «Спутник V».

«Вакцинация уже началась в российской армии в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — добавила Голикова.

Москва лидирует в России по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе было зафиксировано 632 057 заболевших коронавирусом (6868 — за последние сутки), 478 724 человека выздоровели, 9203 — скончались.

Reuters

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Согласно поручению президента России Владимира Путина от 2 декабря, по всей стране масштабная вакцинация должна начаться к концу следующей недели — она будет носить добровольный характер и проводиться бесплатно. При этом премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны.

Накануне в Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что в ближайшее время общий объём произведённой вакцины «Спутник V» достигнет 2 млн доз, что позволит начать вакцинацию граждан России.