«Пока удаётся избежать сценария с тотальным закрытием всего и вся»: в Москве продлили ряд ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, до 15 января 2021 года сохраняется требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на дистанционный режим работы, а также о необходимости соблюдения домашнего режима для людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам градоначальника, установленные ограничения позволили избежать «тотального закрытия всего и вся» в российской столице. Между тем общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 2 187 990 (25 487 — за последние сутки). С начала пандемии выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ряда ограничительных мер, введённых в столице для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой. Градоначальник подчеркнул, что на данный момент происходит постепенное сглаживание динамики роста госпитализаций и пневмоний, однако ещё рано говорить о снижении уровня заболеваемости.

«Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», — написал Собянин в своём блоге.

Согласно указу градоначальника, до 15 января москвичам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, следует соблюдать домашний режим. Также предприятиям и организациям поручено до 15 января обеспечить дистанционный режим работы не менее чем для 30% своего персонала. Кроме того, будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удаётся избежать самого тяжёлого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся», — заявил Собянин.

Согласно данным столичного оперштаба, в Москве за последние сутки выявлено 6075 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе было зафиксировано 577 177 случаев COVID-19. При этом выздоровели уже 428 418 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 8603 человека.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в России достигло 2 187 990. За последние сутки суточный прирост составил 25 487, причём 21,6% этих случаев, согласно сообщению оперштаба, — без клинических проявлений.

За предыдущие двое суток в стране были выявлено, соответственно, 23 675 и 24 326 заболевших COVID-19.

С начала распространения коронавирусной инфекции в России выздоровели 1 685 492 пациента, в том числе 25 073 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 38 062 человека. За последние сутки зарегистрировано 524 летальных исхода.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, российские производители вакцин от коронавирусной инфекции близки к запуску масштабного производства препаратов.

«Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства, и мы видим, что сегодня объёмы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить, что в декабре-январе эти объёмы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определённым категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие», — добавил Мурашко.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в России проведено более 74,2 млн тестов на наличие COVID-19. За сутки специалисты провели 505 тыс. таких тестов.

РИА Новости

© Пресс-служба Роспотребнадзора

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также сообщили, что в ряд регионов для проведения пострегистрационных клинических исследований поступила вакцина «ЭпиВакКорона».

«Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические базы приступили к набору 4 тыс. добровольцев, из которых к исследованию допустят 3 тыс.

18 ноября Минздрав выдал центру «Вектор» разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона». Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот до конца года.

Высокая температура и кашель — наиболее частые симптомы заболевания COVID-19 у детей. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Также, по его словам, у 2% детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов.

«Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Из всего набора, который есть при других респираторных инфекциях, чаще всего отмечается повышение температуры и кашель», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала одышку «самым грозным симптомом» коронавирусной инфекции.

Добавим, что, согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 60 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших приходится на США (более 12,7 млн), Индию (9,2 млн), Бразилию (6,1 млн) и Францию (2,2 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, во всём мире умерли свыше 1,4 млн человек, в том числе 262 тыс. — в США, 170 тыс. — в Бразилии и 135 тыс. — в Индии.