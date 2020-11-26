Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
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Он заявил, что «ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой».

«За неделю, с 16 по 22 ноября 2020 года, количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций — на 3%», — сообщил мэр.

При этом он отметил, что «в октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше».

«Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока ещё рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», — добавил Собянин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

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