Голикова заявила о планах массовой вакцинации от коронавируса с 2021 года

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация населения России от коронавируса планируется с 2021 года.
Голикова заявила о планах массовой вакцинации от коронавируса с 2021 года
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, Голикова ещё раз подчеркнула, что вакцинация будет добровольной.

«При этом я хочу ещё раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также заявил, что при отсутствии антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно поставить прививку ещё раз.

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