Голикова заявила о планах массовой вакцинации от коронавируса с 2021 года
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- РИА Новости
Как отмечает РИА Новости, Голикова ещё раз подчеркнула, что вакцинация будет добровольной.
«При этом я хочу ещё раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вакцинация носит добровольный характер», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей.
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург также заявил, что при отсутствии антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно поставить прививку ещё раз.