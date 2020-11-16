На вакцинацию от коронавируса в Москве выделят около 10 млрд рублей
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
«В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей — вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году», — цитирует Интерфакс Хрипунова.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель.
По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит больше доз вакцины, чем поступало до сих пор.
Он отметил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.