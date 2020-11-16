На вакцинацию от коронавируса в Москве выделят около 10 млрд рублей

Короткая ссылка
В следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
На вакцинацию от коронавируса в Москве выделят около 10 млрд рублей
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

«В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей — вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году», — цитирует Интерфакс Хрипунова.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель.

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит больше доз вакцины, чем поступало до сих пор.

Он отметил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить