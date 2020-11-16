На вакцинацию от коронавируса в Москве выделят около 10 млрд рублей

В следующем году на вакцинацию от коронавируса из бюджета Москвы потратят почти 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд рублей, что выше 2020 года, из них чуть меньше 10 млрд рублей — вакцинация от коронавирусной инфекции в 2021 году», — цитирует Интерфакс Хрипунова.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V» может стартовать в Москве и Подмосковье в течение двух недель.

По его словам, через две недели в гражданский оборот поступит больше доз вакцины, чем поступало до сих пор.

Он отметил, что к концу ноября можно будет рассчитывать на 500 тыс. доз вакцины в гражданском обороте.