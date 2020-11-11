Гинцбург заявил о возможности второго вакцинирования, если нет антител

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Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что при отсутствии антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно поставить прививку ещё раз.
Гинцбург заявил о возможности второго вакцинирования, если нет антител
  • РИА Новости

«Не самый лучший вариант. В принципе можно повторить через три недели после того, как человек убедился, что через три недели у него нет антител после второй прививки. Можно, соответственно, это повторить», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Гинцбург заявил, что публикация промежуточных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», свидетельствующих о её эффективности, делает возможным начало массовой вакцинации в течение ближайших недель.

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