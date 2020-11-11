Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что публикация промежуточных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», свидетельствующих о её эффективности, делает возможным начало массовой вакцинации в течение ближайших недель.
Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», — приводятся слова Гинцбурга в Twitter-аккаунте вакцины.

По словам главы центра имени Гамалеи, вакцина будет доступна для широких слоёв населения благодаря масштабированию производства, а также подключению новых производственных площадок.

Он подчеркнул, что это поможет добиться снижения заболеваемости COVID-19 в России, а затем и во всём мире.

По итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 92%

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