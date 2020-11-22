«Для одного человека нужны две дозы препарата»: цена «Спутника V» будет «намного ниже» стоимости западных вакцин

Зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса «Спутник V» будет гораздо дешевле зарубежных препаратов от западных компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщается в официальном канале Twitter, посвящённом российскому препарату. Там отмечается, что приведённые ранее цены на зарубежные вакцины ($19,50 и $25—37) следует умножить на два, поскольку на одного человека необходимо две дозы препарата.

Цена российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет намного ниже цены аналогичных препаратов от западных компаний Pfizer и Moderna, заявили в официальном аккаунте «Спутник V».

«Перевод с фармацевтического языка: анонсированная цена Pfizer ($19,50) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена — $39 и $50—74 для одного человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для одного человека нужны две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 22, 2020

«Цена «Спутника V» будет намного ниже», — добавили в официальном аккаунте, посвящённом российской вакцине.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ, цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе.

Напомним, ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена вакцины в $25—37 за дозу является «справедливой».

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжёлой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — заявил Бансель в интервью Welt am Sonntag. Он отметил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объёма поставок.

Согласно заявлению Moderna, до конца года планируется произвести 20 млн доз вакцины, «небольшая часть» также будет доступна в Европе в этом году.

Напомним, в России в августе была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра им. Гамалеи, в октябре — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё один препарат, разработку которого ведёт Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Как заявил в ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко, клинические испытания третьей вакцины должны закончиться в декабре.

Президент России Владимир Путин сообщил, что десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавируса. Российский президент подчеркнул, что граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцинации.

«Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств. Мы готовы и дальше предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса. В том числе на безвозмездной основе», — сказал Путин в ходе выступления на 15-м Восточноазиатском саммите.

© Maxim Shemetov/Reuters

Новые данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса. В субботу и пятницу в стране зафиксировали 24 822 и 24 318 новых заболевших COVID-19 соответственно.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2 089 329 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, выздоровели 1 595 443 человека, в том числе 18 008 — за последние 24 часа. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний к настоящему времени скончались 36 179 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 401.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 72,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 590 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 478 806 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 6575. В Санкт-Петербурге продолжается повышение темпов роста числа заболевших коронавирусом — за 24 часа зафиксировано 2668 новых случаев заболевания, в то время как сутками ранее этот показатель составлял 2476. Значительное количество пациентов с COVID-19 выявлено в Московской (949), Нижегородской (448) и Свердловской (385) областях.

В то же время наименьший темп прироста заболеваемости (0,6%) зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане.

Согласно данным московского оперштаба, за сутки в столице госпитализировано 1358 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 426 человек.

Как рассказал мэр города Сергей Собянин, несмотря на рост выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Москве не снижается план по оказанию медицинской помощи по другим показаниям.

«По загрузке коечного фонда мы даже видим высвобождение наших коек, это не может не радовать. Хотя сами цифры находятся на высоком уровне — создана мощная группировка ковидных госпиталей... Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», — цитирует его оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Градоначальник также отметил, что благодаря принятым мерам доля старшеклассников среди заболевших COVID-19 сокращается.

«Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в общем количестве выявленных коронавирусных больных, почти в два раза уменьшилась в силу того, что мы приняли дистант и ситуация стабилизировалась», — сказал мэр.