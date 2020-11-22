Биолог рассказала о пугающих свойствах мутировавшего коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова во время прямого эфира в YouTube рассказала о двух пугающих свойствах мутировавшего в популяции норок коронавируса.
Биолог рассказала о пугающих свойствах мутировавшего коронавируса
  • © REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

По её слова, изучившие организм заболевших норок учёные выявили четыре мутации, которые придали коронавирусной инфекции COVID-19 новые свойства, два из которых вызывают тревогу.

Она отметила, что одним из свойств является более активное выделение вируса. 

«К чему это может привести, если такой вирус начнёт в популяции человека гулять? Будет больше так называемых «суперраспространителей». Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, они смогут распространить этот вирус большему количеству людей», — цитирует её РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что пока в естественных условиях подобного ещё не происходило, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований.

Вторым свойством мутировавшего вируса является ослабшая восприимчивость к нейтрализующим сыворотками, которые были взяты у людей, переболевших оригинальным COVID-19. В большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать новую версию коронавируса.

«Это значит, что иммунитет, приобретённый на оригинальный вирус, не защищает от вируса «норочьего». Не у всех людей, у некоторых всё равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался», — уточнила она.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность вакцины при новой мутации коронавируса.

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