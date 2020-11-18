Гинцбург оценил эффективность вакцины при новой мутации коронавируса

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая мутация, выявленная в 13 регионах России в S-белке коронавируса, используемом в вакцине, не повлияет на её эффективность.
Гинцбург оценил эффективность вакцины при новой мутации коронавируса
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

«Эта выявленная мутация S-белка ни на что не повлияла, её надо изучать, мониторить, наблюдать, но пока это имеет интерес чисто научный, журнальный, но никакого практического, слава богу, результата из этого пока не наблюдается — ни для вакцины, ни для вирулентности, ни для лечения», — сказал Гинцбург Интерфаксу.

Ранее и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов прокомментировал выявленные мутации коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, «все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса. 

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