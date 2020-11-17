Роспотребнадзор заявил о мутации коронавируса в Сибирском регионе

Новая мутация коронавируса может формироваться в Сибирском федеральном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим определённые изменения в белке s, и данные замены, которые выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе, позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определёнными мутациями», — цитирует Интерфакс Попову.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о разных модификациях коронавирусов. Как отметил эксперт, вирусы могут быть очень похожи по реакции нейтрализации и отличаться по каким-то биологическим свойствам. По словам Альтштейна, несмотря на одинаковую реакцию нейтрализации, они могут дать разную патогенность.

Также генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса. При этом он подчеркнул, что данные мутации не влияют на эффективность разработанной от инфекции вакцины.