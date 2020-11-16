Вирусолог рассказал о разных модификациях коронавирусов

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Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о разных модификациях коронавирусов.
Вирусолог рассказал о разных модификациях коронавирусов
  • Reuters

«Из Китая по миру пошла не одна модификация вируса, а их было несколько с разными мутациями», — отметил он в беседе с Newinform.

Как отметил эксперт, вирусы могут быть очень похожи по реакции нейтрализации и отличаться по каким-то биологическим свойствам.

По словам Альтштейна, несмотря на одинаковую реакцию нейтрализации, они могут дать разную патогенность.

«По анализу ситуации в мире это чётко видно», — считает он.

Ранее депутат Госдумы третьего — пятого созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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