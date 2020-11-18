В НИИ гриппа прокомментировали выявленные мутации коронавируса
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- РИА Новости
«Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — цитирует Лиознова РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса.
Также Попова отметила, что мутации коронавирусной инфекции, которые выявлены в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.