В НИИ гриппа прокомментировали выявленные мутации коронавируса

И. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов прокомментировал выявленные мутации коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — цитирует Лиознова РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса.

Также Попова отметила, что мутации коронавирусной инфекции, которые выявлены в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.