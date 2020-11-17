Попова исключила опасность выявленных в России мутаций коронавируса

Мутации коронавирусной инфекции, которые выявлены в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме.

«Учитывая, что одна из первых строчек новостей — что «Вектором» обнаружен новый вариант, новый изолят вируса в Сибири, я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории России, не влияют на эпидемиологическую значимость. Всё, что мы видим на территории России, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель», — цитирует ТАСС Попову.

Она уточнила, что речь идёт о «мельчайших изменениях».

Ранее Попова сообщила, что в Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса.

Как заявляли в «Векторе», специалисты центра выявили более 80 мутаций коронавируса.