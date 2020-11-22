Moderna назвала цену вакцины в США
- Reuters
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«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжёлой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — заявил Бансель в интервью Welt am Sonntag.
Он отметил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объёма поставок.
Moderna сообщила, что планирует произвести до конца года 20 млн доз вакцины, «небольшая часть» также будет доступна в Европе в этом году.
Ранее в РФПИ оценили результаты испытаний вакцины Moderna от коронавируса.