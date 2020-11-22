Moderna назвала цену вакцины в США

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил , что разрабатываемая компанией вакцина обойдётся странам-покупателям в $25—37 за штуку.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжёлой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — заявил Бансель в интервью Welt am Sonntag.

Он отметил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объёма поставок.

Moderna сообщила, что планирует произвести до конца года 20 млн доз вакцины, «небольшая часть» также будет доступна в Европе в этом году.

Ранее в РФПИ оценили результаты испытаний вакцины Moderna от коронавируса.