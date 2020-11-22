Moderna назвала цену вакцины в США

Короткая ссылка
Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил , что разрабатываемая компанией вакцина обойдётся странам-покупателям в $25—37 за штуку.
Moderna назвала цену вакцины в США
  • Reuters
  • © Moderna Inc

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжёлой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — заявил Бансель в интервью Welt am Sonntag.

Он отметил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объёма поставок.

Moderna сообщила, что планирует произвести до конца года 20 млн доз вакцины, «небольшая часть» также будет доступна в Европе в этом году.

Ранее в РФПИ оценили результаты испытаний вакцины Moderna от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить