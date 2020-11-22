Собянин рассказал о работе скорой помощи в Москве на фоне эпидемии
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
«По загрузке коечного фонда мы даже видим высвобождение наших коек, это не может не радовать», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, в городе создана мощная группировка госпиталей по лечению пациентов с COVID-19.
«Никаких отказов во внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», — заявил он.
По словам Собянина, среди учеников старших классов стабилизировалась ситуация с коронавирусом.
Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой.