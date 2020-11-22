Собянин рассказал о работе скорой помощи в Москве на фоне эпидемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в городе не снижается план по оказанию медицинской помощи, несмотря на рост выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Собянин рассказал о работе скорой помощи в Москве на фоне эпидемии
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«По загрузке коечного фонда мы даже видим высвобождение наших коек, это не может не радовать», — цитирует его Интерфакс. 

По его словам, в городе создана мощная группировка госпиталей по лечению пациентов с COVID-19.

«Никаких отказов во внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», — заявил он.

По словам Собянина, среди учеников старших классов стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой.

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