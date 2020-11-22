Собянин рассказал о работе скорой помощи в Москве на фоне эпидемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в городе не снижается план по оказанию медицинской помощи, несмотря на рост выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«По загрузке коечного фонда мы даже видим высвобождение наших коек, это не может не радовать», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, в городе создана мощная группировка госпиталей по лечению пациентов с COVID-19.

«Никаких отказов во внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает в нормальном режиме», — заявил он.

По словам Собянина, среди учеников старших классов стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой.