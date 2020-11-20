Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся управляемой, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как и сказал президент, она контролируемая и управляемая», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Собянин, в последние пять дней никакого серьёзного всплеска заболеваемости не было.

Кроме того, добавил он, хотя сами цифры по числу госпитализируемых и высокие, по загрузке коечного фонда наблюдается небольшое высвобождение в больницах.

Ранее глава города подчеркнул, что власти приняли много неприятных решений для борьбы с коронавирусом, но эти меры дают результат.

За последние сутки в Москве зафиксировали 6902 новых случая инфицирования.

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