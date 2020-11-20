Собянин: меры для снижения заболеваемости COVID-19 дают результат

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица принимала много неприятных решений для снижения заболеваемости коронавирусом, но эти меры дают результат.

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе — это связано и с ночными клубами, и заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей... и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры всё равно дают свои результаты», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Собянин заявил, что победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка.

Также он рассказал о программе комплексной реконструкции городских поликлиник.

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