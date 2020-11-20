Собянин заявил о близости победы над пандемией коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка.

В своём блоге Собянин отметил, что в настоящее время для московских поликлиник самым главным является обеспечение своевременной диагностики коронавируса и медицинской помощи.

«Казалось бы, сейчас не до комфорта... Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приёма у врача», — подчеркнул Собянин.

В связи с этим, по его словам, столичные власти приняли решение не останавливать программу комплексной реконструкции поликлиник, в которую включены 135 зданий.

Собянин добавил, что ремонт первых 11 зданий уже почти завершён.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

С 13 ноября в Москве вступили в силу новые ограничения, согласно которым заведениям общепита и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, а театры, кинотеатры и концертные залы могут заполняться лишь на 25% от общей вместимости.