В Москве вступили в силу новые ограничения по коронавирусу
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Так, заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.
По новым правилам, театры, кинотеатры, концертные залы могут заполняться лишь на 25% от общей вместимости места проведения мероприятия.
Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 15 января.
Также студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом.