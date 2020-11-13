В Москве вступили в силу новые ограничения по коронавирусу

В Москве с 13 ноября вступили в силу новые ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.

По новым правилам, театры, кинотеатры, концертные залы могут заполняться лишь на 25% от общей вместимости места проведения мероприятия.

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 15 января.

Также студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом.