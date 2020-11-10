Студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

Меры действуют с 13 ноября по 15 января.

Также Собянин сообщил, что в Москве вводятся ограничения на работу клубов и ресторанов. Кроме того, в Москве ужесточают карантинные меры в отношении кинотеатров и театров.

Ранее Собянин прокомментировал продление дистанционного режима обучения для учеников 6—11-х классов столичных школ до 22 ноября.