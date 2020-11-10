В Москве вводятся ограничения на работу клубов и ресторанов

В Москве в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции вводятся новые ограничения.

Так, с 23:00 до 06:00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания.

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Ограничения начинают действовать с 13 ноября.

«В период с 23:00 до 06:00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах», — говорится в документе.

Также студентов вузов и колледжей Москвы переводят на дистанционную форму обучения в связи с распространением коронавируса.