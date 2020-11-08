Собянин оценил эффект от перевода школьников на дистанционку в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировал продление дистанционного режима обучения для учеников 6—11-х классов столичных школ до 22 ноября.
Собянин оценил эффект от перевода школьников на дистанционку в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определённом уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по COVID-19», — приводит его слова ТАСС.

В то же время Собянин подчеркнул, что власти не намерены вводить жёсткие ограничения, так как столичная система здравоохранения справляется.

Школьники 6—11-х классов в Москве перешли на дистанционное обучение с 19 октября.

Впоследствии власти Москвы дважды продлевали дистанционный режим учёбы для старшеклассников.

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