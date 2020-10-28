В Москве продлили дистанционное обучение для школьников

Власти Москвы приняли решение продлить до 8 ноября дистанционное обучение для учащихся школ с 6-го по 11-й класс.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

«В течение следующей недели (с 2 по 8 ноября) школьники 6—11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме», — отмечается в заявлении.

По словам градоначальника, необходимо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников. Как отметил Собянин, за последние недели она уменьшилась почти в два раза.

«Во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днём. По практике прошлых лет, многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например поехать на дачу», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.