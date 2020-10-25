Все школы Кемеровской области переводят на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Все школы Кемеровской области переводят на дистанционное обучение
  • © pixabay.com

«На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — говорится в сообщении администрации области.

Уточняется, что в этот же период работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы. Исключение в данном вопросе делается для ряда предприятий, например для организаций с непрерывным циклом работы и нефтегазового сектора.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области одновременно с началом школьных каникул введут дистанционный режим обучения в колледжах и техникумах в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить