Московских старшеклассников переведут на дистанционное обучение
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«Школьники 6—11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — написал он.
По его словам, ученики младших классов возвращаются в школы и возобновляют занятия в очном режиме.
С 5 октября московских школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за эпидемиологической ситуации.
Минпросвещения подчёркивало, что никаких планов по введению дистанционного формата на постоянной основе не обсуждается.