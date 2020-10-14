Московских старшеклассников переведут на дистанционное обучение

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Школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Московских старшеклассников переведут на дистанционное обучение
  • © РИА Новости

«Школьники 6—11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — написал он.

По его словам, ученики младших классов возвращаются в школы и возобновляют занятия в очном режиме.

С 5 октября московских школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за эпидемиологической ситуации.

Минпросвещения подчёркивало, что никаких планов по введению дистанционного формата на постоянной основе не обсуждается.

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