Московских старшеклассников переведут на дистанционное обучение

Школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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«Школьники 6—11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — написал он. По его словам, ученики младших классов возвращаются в школы и возобновляют занятия в очном режиме. С 5 октября московских школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за эпидемиологической ситуации. Минпросвещения подчёркивало, что никаких планов по введению дистанционного формата на постоянной основе не обсуждается.