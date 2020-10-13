Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение

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Минпросвещения России не планирует переводить школы на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве назвали такие слухи «очередной провокационной попыткой привести к социальной напряжённости».

Там также отметили, что эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, а информационные ресурсы наполнены актуальной и проверенной информацией.

8 октября сообщалось, что 108 российских школ перевели учащихся на домашнее обучение. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в процентном соотношении это не более 0,27%.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что разговоры о якобы закрытии школ и переводе их в будущем на удалённый формат являются несерьёзными.

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