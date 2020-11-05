Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11 классов

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В Москве продлили до 22 ноября дистанционный режим обучения для школьников 6—11 классов. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11 классов
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Дистанционное обучение для учащихся 6—11 классов будет продлено ещё на две недели — с 9 по 22 ноября», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Он объяснил это решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом снова стала обостряться.

«Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — отметил Собянин.

По его словам, власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

В конце октября в Москве продлили дистанционный режим работы, такое требование относительно 30% сотрудников будет действовать до 29 ноября.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что эпидемическая ситуация по COVID-19 в школах России управляемая, на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.

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