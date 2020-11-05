Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11 классов
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
«Дистанционное обучение для учащихся 6—11 классов будет продлено ещё на две недели — с 9 по 22 ноября», — говорится в сообщении на сайте мэра.
Он объяснил это решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом снова стала обостряться.
«Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — отметил Собянин.
По его словам, власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».
В конце октября в Москве продлили дистанционный режим работы, такое требование относительно 30% сотрудников будет действовать до 29 ноября.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что эпидемическая ситуация по COVID-19 в школах России управляемая, на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.