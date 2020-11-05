Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11 классов

В Москве продлили до 22 ноября дистанционный режим обучения для школьников 6—11 классов. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Дистанционное обучение для учащихся 6—11 классов будет продлено ещё на две недели — с 9 по 22 ноября», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Он объяснил это решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом снова стала обостряться.

«Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — отметил Собянин.

По его словам, власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

В конце октября в Москве продлили дистанционный режим работы, такое требование относительно 30% сотрудников будет действовать до 29 ноября.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что эпидемическая ситуация по COVID-19 в школах России управляемая, на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.