В Москве продлили дистанционный режим работы

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RT
Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается в Москве до 29 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве продлили дистанционный режим работы
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Он отметил, что, согласно полученной московским правительством отчётности, на удалёнку перешли более 1,22 млн человек. Благодаря этому число пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40%.

«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, контрольные органы продолжат следить за соблюдением этого требования.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

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