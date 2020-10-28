В Москве продлили дистанционный режим работы

Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается в Москве до 29 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что, согласно полученной московским правительством отчётности, на удалёнку перешли более 1,22 млн человек. Благодаря этому число пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40%.

«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября», — написал Собянин в своём блоге.

По его словам, контрольные органы продолжат следить за соблюдением этого требования.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.