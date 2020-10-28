В Москве продлили дистанционный режим работы
- АГН «Москва»
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Он отметил, что, согласно полученной московским правительством отчётности, на удалёнку перешли более 1,22 млн человек. Благодаря этому число пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40%.
«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября», — написал Собянин в своём блоге.
По его словам, контрольные органы продолжат следить за соблюдением этого требования.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.