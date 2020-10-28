В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

Она заявила, что в настоящее время «ситуация в городе спокойная».

«Прирост заболеваемости, индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября», — цитирует РИА Новости Андрееву.

Она отметила, что ситуацию удалось стабилизировать.

Согласно данным оперштаба Москвы на 28 октября, в столице за последние сутки выявили 3670 новых случаев COVID-19, всего выявлено 409 022 случая. Всего 300 051 человек выздоровел, 6578 пациентов с коронавирусом скончались.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.