В Минпросвещения назвали управляемой ситуацию с COVID-19 в школах

Эпидемическая ситуация по COVID-19 в школах России управляемая, на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«На сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений», — приводит ТАСС его слова во время выступления на конкурсе «Большая перемена», который проходит в «Артеке».

Ранее оперштаб Башкирии принял решение продлить школьные каникулы на неделю, до 9 ноября с целью предотвращения распространения коронавируса.

Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал о симптомах COVID-19.