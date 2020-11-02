В Минпросвещения назвали управляемой ситуацию с COVID-19 в школах

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Эпидемическая ситуация по COVID-19 в школах России управляемая, на карантин закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения назвали управляемой ситуацию с COVID-19 в школах
  • РИА Новости

«На сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений», — приводит ТАСС его слова во время выступления на конкурсе «Большая перемена», который проходит в «Артеке».

Ранее оперштаб Башкирии принял решение продлить школьные каникулы на неделю, до 9 ноября с целью предотвращения распространения коронавируса.

Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал о симптомах COVID-19.

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