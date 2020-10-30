В Башкирии на неделю продлили школьные каникулы
- РИА Новости
«Школьные каникулы в Башкортостане продлятся до 9 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл глава республики Радий Хабиров», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что школьники, которые должны были вернуться к учёбе 5 ноября и через два дня снова отправиться на выходные, проведут в бесконтактном режиме в общей сложности три недели.
Ранее власти Находки приняли решение продлить на одну неделю школьные каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции.