В Башкирии на неделю продлили школьные каникулы

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Оперштаб Башкирии принял решение продлить школьные каникулы на неделю, до 9 ноября с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
В Башкирии на неделю продлили школьные каникулы
  • РИА Новости

«Школьные каникулы в Башкортостане продлятся до 9 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл глава республики Радий Хабиров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что школьники, которые должны были вернуться к учёбе 5 ноября и через два дня снова отправиться на выходные, проведут в бесконтактном режиме в общей сложности три недели.

Ранее власти Находки приняли решение продлить на одну неделю школьные каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции.

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