В Башкирии на неделю продлили школьные каникулы

Оперштаб Башкирии принял решение продлить школьные каникулы на неделю, до 9 ноября с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Школьные каникулы в Башкортостане продлятся до 9 ноября. Решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провёл глава республики Радий Хабиров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что школьники, которые должны были вернуться к учёбе 5 ноября и через два дня снова отправиться на выходные, проведут в бесконтактном режиме в общей сложности три недели.

Ранее власти Находки приняли решение продлить на одну неделю школьные каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции.