В Приморье восемь школ закрыли на карантин из-за коронавируса

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Восемь школ в Приморье полностью закрыли на карантин из-за коронавируса, частично закрыты ещё 63, сообщает региональное правительство.
В Приморье восемь школ закрыли на карантин из-за коронавируса
  • Reuters

«В Приморье восемь школ полностью закрыты на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, в них учится 2711 детей. Частично закрыты 63 школы, в них на карантине 187 классов, в которых учатся 5305 детей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что массового закрытия школ нет, переход на дистанционное обучение пока не планируется. 

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко напомнил о необходимости соблюдения противоэпидемических норм и требований.

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