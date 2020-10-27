В Приморье восемь школ закрыли на карантин из-за коронавируса

Восемь школ в Приморье полностью закрыли на карантин из-за коронавируса, частично закрыты ещё 63, сообщает региональное правительство.

«В Приморье восемь школ полностью закрыты на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, в них учится 2711 детей. Частично закрыты 63 школы, в них на карантине 187 классов, в которых учатся 5305 детей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что массового закрытия школ нет, переход на дистанционное обучение пока не планируется.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко напомнил о необходимости соблюдения противоэпидемических норм и требований.