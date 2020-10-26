Губернатор Приморья оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 26 октября напомнил о необходимости соблюдения противоэпидемических норм и требований.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Соблюдение санитарных требований, жёсткий контроль за этим, наказание нарушителей поможет изменить ситуацию с заболеваемостью в крае в лучшую сторону», — заявил глава региона.

Он также напомнил, что ответственность по контролю над соблюдением противоэпидемических норм и требований, возложенную на административные комиссии, никто не снимал.

За последние сутки проинспектировано более 3,6 тыс. торговых точек, заведений общепита, общественного транспорта и такси, гостиниц и баз отдыха. По выявленным нарушениям действующих ограничений составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. В суды направлено 23 протокола.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.