Губернатор Приморья оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции 26 октября напомнил о необходимости соблюдения противоэпидемических норм и требований.
Губернатор Приморья оценил ситуацию с COVID-19 в регионе
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Соблюдение санитарных требований, жёсткий контроль за этим, наказание нарушителей поможет изменить ситуацию с заболеваемостью в крае в лучшую сторону», — заявил глава региона.

Он также напомнил, что ответственность по контролю над соблюдением противоэпидемических норм и требований, возложенную на административные комиссии, никто не снимал.

За последние сутки проинспектировано более 3,6 тыс. торговых точек, заведений общепита, общественного транспорта и такси, гостиниц и баз отдыха. По выявленным нарушениям действующих ограничений составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. В суды направлено 23 протокола.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить