В Москве ужесточают карантинные меры в отношении кинотеатров и театров

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ужесточить карантинные меры в отношении кинотеатров и театров столицы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем указе Собянина.

Отмечается, что новые правила уменьшают максимальное число зрителей, которые могут находиться в залах театров и кинотеатров.

«Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Москве вводятся ограничения на работу клубов и ресторанов.

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