В Москве ужесточают карантинные меры в отношении кинотеатров и театров
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Об этом говорится в соответствующем указе Собянина.
Отмечается, что новые правила уменьшают максимальное число зрителей, которые могут находиться в залах театров и кинотеатров.
«Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — говорится в документе.
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