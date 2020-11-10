В Москве ужесточают карантинные меры в отношении кинотеатров и театров

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ужесточить карантинные меры в отношении кинотеатров и театров столицы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве ужесточают карантинные меры в отношении кинотеатров и театров
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Об этом говорится в соответствующем указе Собянина.

Отмечается, что новые правила уменьшают максимальное число зрителей, которые могут находиться в залах театров и кинотеатров.

«Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Москве вводятся ограничения на работу клубов и ресторанов.

Руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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