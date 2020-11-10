До 15 января: Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за COVID-19

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Наталия Сергиевская
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. С пятницы, 13 ноября, заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, а театрам и кинотеатрам — заполнять зал более чем на 25%. Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В столице будет приостановлено проведение культурных мероприятий с участием зрителей. Ограничения будут действовать до 15 января.
До 15 января: Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за COVID-19
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых ограничительных мер из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Собянина, неделю назад казалось, что заболеваемость стабилизировалась на высоком, но некритичном уровне, однако в последние дни наблюдается существенный рост числа новых случаев СОVID-19. В частности, 9 ноября было выявлено 6897 заболевших, что стало антирекордом за весь период пандемии.

Кроме того, в столице растёт число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, добавил Собянин, уточнив, что в текущих условиях уже принятых мер по борьбе с коронавирусом становится недостаточно.

«Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года», — заявил Собянин.

Так, с пятницы заведениям общественного питания, таким как рестораны, бары и кафе, а также ночным клубам, боулингам, караоке и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 06:00. Данная мера не распространяется на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд — они по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Кроме того, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Студенты московских вузов и колледжей с 13 ноября переходят на дистанционную форму обучения. Аналогичные меры рекомендовано принять учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.

«Транспортные карты учащихся, переведённых на дистанционное обучение, будут временно заблокированы. Школьникам и студентам, переведённым на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу», — говорится в сообщении.

В Москве будет приостановлено проведение культурных, выставочных, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей может быть разрешено только при условии согласования со столичным Департаментом спорта и Управлением Роспотребнадзора по Москве.  

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Также нововведения включают приостановку работы детских лагерей, детских развлекательных центров, детских комнат в ТЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях. При этом проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

Собянин пояснил, что в этот раз власти решили ввести ограничительные меры сроком на два месяца в связи с приближением новогодних праздников.

«Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», — пояснил градоначальник.

Напомним, за последние сутки в Москве было выявлено 5902 новых случая коронавируса, вылечились 3663 пациента, 68 скончались. Общее число зафиксированных в столице случаев COVID-19 достигло 481 068.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что столичные власти будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям для проверки соблюдения ограничительных мер.

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 6 утра. В случае, если организации не выполняют требования, они могут быть оштрафованы», — сообщил Немерюк.

В свою очередь, начальник госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский сообщил, что меры против COVID-19 соблюдают 93% московских организаций, передаёт РИА Новости. По его словам, среди нарушений наибольшая доля (46%) связана с требованием о выводе трети сотрудников на удалённую работу. Около трети нарушений (32%) обусловлено несоблюдением масочного и перчаточного режима, 22% — несоблюдением социальной дистанции.

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