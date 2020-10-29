Самоизоляция во Франции и ограничения в ФРГ: как страны Европы ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране всеобщего режима самоизоляции из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ограничения будут действовать как минимум до 1 декабря. Об ужесточении мер по борьбе с COVID-19 также объявила канцлер Германии Ангела Меркель — в стране будут закрыты общественные места, кафе и рестораны, отелям будет запрещено принимать туристов. Ранее об усилении карантинных мер заявили власти ещё ряда европейских стран. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Европа вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавируса.

Во Франции с 30 октября вводится всеобщий режим самоизоляции из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в ходе обращения к населению объявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт Figaro.

Уточняется, что граждане смогут выходить из дома для посещения работы, медицинских учреждений, продуктовых магазинов, а также для прогулок вблизи дома. Для иных целей жителям страны необходимо будет специальное разрешение. Также будет запрещён выезд за пределы региона проживания. В стране будут закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия, однако школы и детские сады продолжат свою работу. Вместе с тем, максимально возможное число работников предприятий должно быть переведено на удалённую работу. Граждане, въезжающие из-за границы, будут обязаны проходить тестирование на COVID-19.

Макрон уточнил, что ограничительные меры будут действовать как минимум до 1 декабря.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано более 1 млн 279 тыс. случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали более 35 тыс. человек.

Как сообщало издание France 24, в Парижском регионе две трети всех коек реанимации заняты пациентами, у которых заболевание коронавирусом протекает в тяжёлой форме. Медики отметили, что динамика заболеваемости продолжает идти вверх и ещё не достигла пика. Распространение вируса, отмечает издание, ускоряется почти по всей стране, включая те области, которые были относительно не затронуты в начале пандемии.

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О введении жёстких ограничительных мер также объявила канцлер Германии Ангела Меркель. В стране, по данным на 28 октября, скончались более 10 тыс. человек с подтверждённым коронавирусом, заболевание было выявлено у почти 480 тыс. граждан.

Со 2 ноября в стране будут закрыты общественные места, такие как ночные клубы, кинотеатры, театры, парки развлечений, салоны красоты, а также бары, кафе и рестораны, кроме тех, что работают навынос. Отелям будет запрещено принимать туристов, работа магазинов станет возможна при условии соблюдения ряда мер. Жители страны не смогут собираться компаниями более 10 человек. Вместе с тем школы и детские сады продолжат свою работу, сообщает Express.

Решение об усилении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции приняли ещё в нескольких европейских странах. Власти Швейцарии сообщили о запрете с 29 октября на работу ночных клубов и проведение массовых мероприятий, а также о переводе вузов на дистанционное обучение. Граждане страны обязаны носить маски во всех общественных местах, в том числе вне помещений, а работа ресторанов разрешена до 23:00, сообщает ТАСС.

Правительство Испании объявило о введении национального режима повышенной готовности, в стране действует комендантский час.

«Запрещается свобода передвижения людей с 23:00 до 06:00 на всей территории страны. Можно будет передвигаться только по обоснованным причинам, например, купить лекарства, выполнять свои рабочие обязанности, вернуться к месту постоянного проживания или заботиться о людях пожилого возраста или несовершеннолетних», — приводит РИА Новости слова премьер-министра Испании Педро Санчеса.

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Запрет на выход на улицу с 23:00 до 05:00 также действует в Бельгии. Ношение масок обязательно во всех общественных местах, в стране приостановлена работа кафе и ресторанов. При этом в Брюсселе комендантский час длится с 22:00 до 06:00, уточняет ТАСС.

В Чехии также действует режим чрезвычайной ситуации, в ряде регионов страны закрыты школы, заведения общепита и часть магазинов. В Италии комендантский час действует в отдельных областях республики. Кроме того, согласно декрету, подписанному премьер-министром страны Джузеппе Конте, запрещается работа театров, кинотеатров и ярмарок, ресторанам разрешено принимать посетителей до 18:00.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации о введении ограничений сообщили и власти Швеции, где до сих пор отказывалась от жёстких карантинных мер, отмечает издание Focus. В стране отменены вечеринки и дискотеки в ночных клубах, а жители обязаны воздерживаться от пользования общественным транспортом и ограничить свой круг социальных контактов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европа вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавирусной инфекции. В ВОЗ сообщили, что за прошедшую неделю в регионе выявили более 1,3 млн новых случаев заражения.

Ухудшения ситуации с коронавирусом также опасаются в США. Страна продолжает оставаться на первом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19 — более 8,8 млн.

Профессор Университета Вандербильта, доктор Уильям Шаффнер в эфире MSNBC сообщил, что в большинстве штатов США растёт число заражений и госпитализаций с COVID-19. Он также высказал мнение, что Соединённые Штаты ждёт «довольно мрачная» зима, поскольку к пандемии коронавируса присоединится эпидемия гриппа.

Всего в мире зарегистрировано более 44,3 млн случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 1,17 млн человек.