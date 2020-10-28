Меркель объявила о введении карантинного режима в Германии
- Reuters
Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте правительства.
В частности, в ФРГ закрываются фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры. Заведениям общепита разрешается работать только навынос.
Кроме того, запрещается собираться вне дома компаниями более десяти человек.
В то же время детские сады, школы, парикмахерские и магазины могут продолжать работу при условии строгого соблюдения противоэпидемических мер.
Как подчеркнула Меркель, если сегодняшние темпы распространения коронавируса сохранятся, система здравоохранения ФРГ «придёт к коллапсу».
Накануне в Германии за сутки выявили 11 409 новых заболевших коронавирусом.
С 24 октября впервые с начала пандемии в Берлине обязали жителей носить средства защиты не только в помещениях, но и на открытом воздухе.