Меркель объявила о введении карантинного режима в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантинного режима в стране с 2 ноября минимум на месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте правительства.

В частности, в ФРГ закрываются фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры. Заведениям общепита разрешается работать только навынос.

Кроме того, запрещается собираться вне дома компаниями более десяти человек.

В то же время детские сады, школы, парикмахерские и магазины могут продолжать работу при условии строгого соблюдения противоэпидемических мер.

Как подчеркнула Меркель, если сегодняшние темпы распространения коронавируса сохранятся, система здравоохранения ФРГ «придёт к коллапсу».

Накануне в Германии за сутки выявили 11 409 новых заболевших коронавирусом.

С 24 октября впервые с начала пандемии в Берлине обязали жителей носить средства защиты не только в помещениях, но и на открытом воздухе.