В Берлине вступили в силу ужесточённые правила ношения масок

Ужесточённые правила ношения защитных масок и другие ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавируса, вступили в силу в Берлине.

Как сообщает ТАСС, впервые с начала пандемии жители столицы Германии должны будут носить средства защиты не только внутри помещений, но и на открытом воздухе — на рынках и на десяти оживлённых улицах.

Также отмечается, что теперь на открытом воздухе могут собираться максимум 25 человек, а на частных мероприятиях внутри помещений — 10.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия с экономической точки зрения не может позволить повторного ввода жёстких карантинных мер.