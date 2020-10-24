В Берлине вступили в силу ужесточённые правила ношения масок
- Reuters
Как сообщает ТАСС, впервые с начала пандемии жители столицы Германии должны будут носить средства защиты не только внутри помещений, но и на открытом воздухе — на рынках и на десяти оживлённых улицах.
Также отмечается, что теперь на открытом воздухе могут собираться максимум 25 человек, а на частных мероприятиях внутри помещений — 10.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия с экономической точки зрения не может позволить повторного ввода жёстких карантинных мер.