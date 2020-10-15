Меркель оценила возможность введения карантина в Германии

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Германия с экономической точки зрения не может позволить повторного ввода жёстких карантинных мер. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель оценила возможность введения карантина в Германии
  • Reuters
  • © Markus Schreiber

Она отметила, что страна вступила «в решающую, критическую фазу осени» и призвала граждан соблюдать все меры предосторожности. По словам Меркель, важным аспектом остаётся экономическое развитие Германии.

«Речь идёт не только о вопросе (устойчивости) системы здравоохранения, которую, разумеется, нужно поддерживать, но и о нашем экономическом развитии, для этого важно, чтобы мы не слишком сильно пострадали от пандемии», — приводит РИА Новости заявление канцлера по итогам совещания с главами федеральных земель ФРГ по коронавирусу.

Меркель уточнила, что с экономической точки зрения ФРГ «не может позволить повторения того, что было в начале года» с лёгкими последствиями.

«Поэтому мы должны сделать всё, чтобы удержать динамику заболеваемости», — сказала канцлер.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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